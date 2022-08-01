Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 4 hafta uzattı - Son Dakika
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Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 4 hafta uzattı

01.08.2022 17:48
Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 4 hafta uzattı

Nijerya'da eğitim bütçesinin yetersiz, maaşlarının ise düşük olduğunu savunan akademisyenler, grev süresini 4 hafta uzattı.

Nijerya'da eğitim bütçesinin yetersiz, maaşlarının ise düşük olduğunu savunan akademisyenler, grev süresini 4 hafta uzattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Ulusal Başkanı Prof. Emmanuel Osodeke, yaptığı yazılı açıklamada, akademisyenlerin hükümete sundukları sorunların çözülmediğini ve bu nedenle yeni karar aldıklarını belirtti.

Osodeke, akademisyenlerin grevinin 4 hafta uzatıldığını ifade etti.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi emrini vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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