Nijerya'da akademisyenler, grev süresini 4 hafta uzattı

Nijerya'da eğitim bütçesinin yetersiz, maaşlarının ise düşük olduğunu savunan akademisyenler, grev süresini 4 hafta uzattı.

Üniversite Akademisyenleri Sendikası (ASUU) Ulusal Başkanı Prof. Emmanuel Osodeke, yaptığı yazılı açıklamada, akademisyenlerin hükümete sundukları sorunların çözülmediğini ve bu nedenle yeni karar aldıklarını belirtti.

Osodeke, akademisyenlerin grevinin 4 hafta uzatıldığını ifade etti.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu bir sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi emrini vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.