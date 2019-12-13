Nijerya'da elektrik sektörü çalışanlarının grevi askıya alındı - Son Dakika
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Nijerya'da elektrik sektörü çalışanlarının grevi askıya alındı

6 saat önce

Nijerya'da elektrik sektöründe çalışanlar, çarşamba günü başlattıkları grevi askıya aldı.

Nijerya'da elektrik sektörü çalışanlarının grevi askıya alındı, System.String[]

Nijerya'da elektrik sektöründe çalışanlar, çarşamba günü başlattıkları grevi askıya aldı.

Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği Sekreteri Joe Ajaero, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün birlik temsilcilerinin Çalışma Bakanı Festus Keyamo ile bir araya geldiğini ve geçen olumlu görüşme üzerine grevin askıya alındığını belirtti.

Ajaero, grev nedeniyle tüm ülkede yaşanan elektrik kesintisinin bazı bölgelerde giderildiğini geri kalan bölgelerde de yakın zamanda giderileceğini kaydetti.

Elektrik sektöründe çalışan 2 binden fazla kişinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çarşamba günü başlattığı grev nedeniyle dün Nijerya genelinde 24 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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