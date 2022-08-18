Ajaero, Bakan Ngige ile yapılan toplantının olumlu geçtiğini belirterek, "Şimdilik grevi askıya aldık ancak iki hafta içerisinde taleplerimiz yerine getirilmezse süresiz greve gideceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da elektrik şirketi çalışanları, grevi askıya aldı - Son Dakika

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