Açıklamada, ayrıca NUEE'nin, hükümet tarafından Aralık 2019'da feshedilen Nijerya Güç Holding Şirketi'nin eski çalışanlarının haklarının ödenmemesinden endişe duyduğu da kaydedildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da grev nedeniyle 10 saatten fazla süredir elektrik kesik - Son Dakika

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