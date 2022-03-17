Nijerya'da en az 100 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da en az 100 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

17.03.2022 19:02
Nijerya'da en az 100 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda en az 100 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda en az 100 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, yaptığı açıklamada, polisin silahlı kişilerin dün gece eyaletin Bangi bölgesindeki saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Umar, bu olayın ardından ordu ve polisin iş birliğinde eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik hava ve kara operasyonlarının sürdüğünü söyledi.

Operasyonlarda en az 100 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Umar, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Umar, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiği, 50 motosiklet, silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Zaman zaman saldırıların düzenlendiği Niger eyaletinde geçen şubatta, silahlı çete üyesi 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Eyaletteki operasyonlarda daha önce 200 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirilmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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Saldırı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da en az 100 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da en az 100 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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