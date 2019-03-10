Nijerya'da En Az 40 Boko Haram Üyesi Öldürüldü
1 saat önce
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 40 militan öldürüldü.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'da terör örgütü Boko Haram
'a yönelik düzenlenen operasyonlarda en az 40 militan öldürüldü.
Nijerya ordusu adına açıklama yapan Timothy Antigha, Nijerya'nın kuzeyindeki Nijer sınırı ve Borno
eyaletinde düzenlenen operasyonlarda en az 40 militanın öldürüldüğünü bildirdi.
Operasyonda ayrıca örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun
, Çad
ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:38 Kaynak: AA
İzmir'de 6 Kaz İşkence Edilerek Öldürüldü, Vatandaşlar Tepki Gösterdi
Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı
Sır Cinayet Duygusal Videoyla Aydınlatıldı
Son Dakika! Etiyopya'da 157 Kişiyi Taşıyan Uçak Düştü: Kurtulan Yok