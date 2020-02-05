Nijerya'da enerji santralinde yangın - Son Dakika
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Nijerya'da enerji santralinde yangın

6 saat önce

Nijerya'da enerji santralinde yangın çıktı.

Nijerya'da enerji santralinde yangın, System.String[]

Nijerya'da enerji santralinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken; yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Yangın, Nijerya'nın İbadan kentindeki İbadan Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (IBEDC) ait enerji santralinde çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve itfaiye aracı yangının çıktığı santralin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen alevler

-Yükselen siyah dumanın görüntüsü

-Çevrede yangını izleyen kalabalık

- İtfaiye araçları


İtfaiye, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
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