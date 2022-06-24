Nijerya'da eski diktatörün "kaçırdığı" 322 milyon dolar halka dağıtıldı - Son Dakika
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Nijerya'da eski diktatörün "kaçırdığı" 322 milyon dolar halka dağıtıldı

24.06.2022 12:45
Nijerya'da eski diktatörün "kaçırdığı" 322 milyon dolar halka dağıtıldı

Nijerya hükümeti, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan yaklaşık 322 milyon doları halka dağıttı.

Nijerya hükümeti, eski Devlet Başkanı General Sani Abacha döneminde yurt dışına kaçırılan yaklaşık 322 milyon doları halka dağıttı.

Afrika Çevre ve Ekonomik Adalet Ağı Direktörü David Ugolor, yaptığı açıklamada, General Abacha döneminde kaçırılan paraların iadesinden önce paranın yatırıldığı yerde 11 milyon dolarlık faiz tahakkuk ettiğini belirtti.

Yurt dışından iade edilen 322 milyon doların 1,9 milyon Nijeryalıya dağıtıldığını kaydeden Ugolor, "İade edilen Abacha ganimeti bitti. Halkı bilgilendirmek ve paranın ne için kullanıldığını onlara söylemekle sorumluyuz." ifadelerini kullandı.

Ugolor, paraların bir kısmının yakında iade edileceğini ifade ederek bu paraların ülkenin kalkınma projesi için kullanıldığını aktardı.

Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" yakıştırması yapılıyor

Dönemin Devlet Başkanı General Abacha tarafından 1993-1998'de yurt dışına kaçırılan paraların önemli bir kısmı Batılı bankalarda tutuluyor.

Abacha, 5 yıllık görev süresi boyunca kamudan en az 2 milyar dolar çalmakla suçlanmıştı.

17 Kasım 1993 yılında askeri darbeyle göreve gelen Abacha, ülkenin en çok yolsuzluk yapan lideri olarak biliniyor.

Ülkeyi yönettiği dönemde birçok insan hakkı ihlaliyle suçlanan Abacha hakkında, Afrika'nın "en açgözlü diktatörü" yakıştırması yapılıyor.

Abacha, 8 Haziran 1998'de devlet başkanlığı sarayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da eski diktatörün "kaçırdığı" 322 milyon dolar halka dağıtıldı - Son Dakika
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