Nijerya'da eski emniyet müdür yardımcısının yargılandığı davanın duruşması ertelendi - Son Dakika

Nijerya'da uyuşturucu kaçaklığıyla suçlanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nin yargılandığı davanın duruşması, 23 Mart'a ertelendi.

Başkent Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemeden Inyang Ekwo, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 8 suçtan yargılanan Kyari'nin duruşmasının 23 Mart'ta ertelendiğini belirtti.

Kyari, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Öte yandan Kyari'nin soruşturmasını yürüten Emniyet Genel Müfettiş Yardımcısı Joseph Egbunike, hafta sonu rahatsızlanması nedeniyle dün gece hastanede hayatını kaybetti.

Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle Ağustos 2021'de görevden alınan Kyari ve beraberindeki 6 polis, 15 Şubat'ta 25 kilogram kokain kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kyari, 21 Şubat'ta sağlık sorunları nedeniyle kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.