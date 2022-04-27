Nijerya'da eski emniyet yetkilisinin mal varlığına el konuldu - Son Dakika
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Nijerya'da eski emniyet yetkilisinin mal varlığına el konuldu

27.04.2022 16:23
Nijerya'da eski emniyet yetkilisinin mal varlığına el konuldu

Nijerya'da uyuşturucu kaçaklığından yargılanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nin tüm mal varlığına el konuldu.

Nijerya'da uyuşturucu kaçaklığından yargılanan eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nin tüm mal varlığına el konuldu.

Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumundan (NDLEA) yapılan açıklamada, hakkındaki dava devam eden Kyari'nin başkent Abuja ve Maiduguri'deki tüm varlığına el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kyari'nin, Abuja'daki mal varlığı hakkında ayrıntı verilmezken Maiduguri'de 100 mağazalık alışveriş kompleksi, 6 ev ve çok sayıda aracı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmış, kokain kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Abba Kyari, görevini yürütürken ülkenin kuzeyinde bulunan silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman polis" olarak anılıyordu.

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Uyuşturucu, Maiduguri, Nijerya, Abba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da eski emniyet yetkilisinin mal varlığına el konuldu - Son Dakika


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