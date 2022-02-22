Nijerya'da eski polis müdürü hakkında uyuşturucu kaçakçılığından ek gözaltı süresi - Son Dakika
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Nijerya'da eski polis müdürü hakkında uyuşturucu kaçakçılığından ek gözaltı süresi

22.02.2022 22:15
Nijerya'da eski polis müdürü hakkında uyuşturucu kaçakçılığından ek gözaltı süresi

Nijerya Federal Mahkemesi, uyuşturucu kaçaklığı iddiası üzerine eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari için 14 gün daha ek gözaltı kararı verdi.

Nijerya Federal Mahkemesi, uyuşturucu kaçaklığı iddiası üzerine eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari için 14 gün daha ek gözaltı kararı verdi.

Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemesindeki Yargıç Zainab Abubakar, yaptığı açıklamada, Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu'nun Kyari'nin için 22 Şubat'tan itibaren 14 gün ek gözaltı süresi talep ettiğini belirtti. Abubakar, Kyari hakkında daha kapsamlı soruşturma yürütmesi için 14 gün ek gözaltı süresi kararı verildiğini ifade etti.

Kyari ve beraberindeki 4 polis, 25 kilogram kokain kaçaklığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Sağlık sorunları nedeniyle Kyari, dün kefaletle serbest bırakılma talebinde bulunmuş ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da eski polis müdürü hakkında uyuşturucu kaçakçılığından ek gözaltı süresi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da eski polis müdürü hakkında uyuşturucu kaçakçılığından ek gözaltı süresi - Son Dakika
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