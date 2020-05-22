Nijerya'da etnik çatışma: 15 ölü - Son Dakika

Nijerya'da etnik çatışma: 15 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyaletin Tigno bölgesinde Afono ile İbini etnik grupları arasındaki şiddet olaylarında 15 kişi yaşamını yitirdi. Çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanırken, yüzlerce ev kundaklandı. Öte yandan, Cross River Emniyet Müdürü Uche Anozia, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi. Anozia, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını kaydetti. Cross River eyaletinde gruplar arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor. Bölgede geçen yıl çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev kundaklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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