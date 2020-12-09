Nijerya'da eylül ayında 216 kişi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da eylül ayında 216 kişi öldürüldü

09.12.2020 00:39
Nijerya'da eylül ayında 216 kişi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 216 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 216 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede kasım ayında terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırılarında 216 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıların en çok etkilenen bölgelerin ülkenin kuzeyinde olduğu ifade edilen haberlerde, bu bölgelerde 180 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu süre zarfında ülkenin farklı bölgelerinde 144 kişinin kaçırıldığı, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Son bir ayda 7 polisin hayatını kaybederken çok sayıda Boko Haram ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram, Nijerya, Şiddet, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da eylül ayında 216 kişi öldürüldü - Son Dakika


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