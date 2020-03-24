Nijerya'da fidye için iki futbolcu kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da fidye için iki futbolcu kaçırıldı

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde iki futbolcu kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da fidye için iki futbolcu kaçırıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde iki futbolcu kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.

Ondo Eyaleti Emniyet Müdürü Undie Adie, yaptığı açıklamada, ülkenin Benin-Akure kara yolunda silahlı kişilerin Nijerya Milli Takımı'nda oynayan Dayo Ojo'nun ile Benjamin Iluyomade isimli futbolcuyu kaçırdığını belirtti.

Adie, silahlı kişilerin, kaçırdığı futbolcuların serbest bırakılması karşılığında 100 milyon naira (yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) fidye istedikleri söyledi.

Adie, futbolcuların kurtarılması için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Nijerya'nın güney bölgesinde aralık ayında 10 milyon naira (yaklaşık 170 bin lira) fidye için iki rahip kaçırılmıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya, Afrika, Benin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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