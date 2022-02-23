Nijerya'da filmlerde "büyüyle para kazanma" amaçlı sözde "ayin" içerikleri yasaklandı - Son Dakika

Nijerya hükümeti, filmlerde "para ayini" adı verilen, zengin olma hayali kuran kişilerin, insan kanı kullanılan büyüler yaptırmasına ilişkin içerikleri yasakladı.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede cinayetlerin arttığını, bunu önlemek için hükümetin sinema sektöründeki yapımcılara filmlerde ölülerin kanı kullanılarak yapılan "para ayinleri"ne ilişkin içerikleri çıkarmaları talimatı verdiğini belirtti.

Muhammed, cinayet şüphelilerden bazılarının bu sözde ayinleri sosyal medyada öğrendiklerini iddia ettiğini ve bu nedenle kendilerinin yeni düzenlemeler arayışına girdiğini söyledi.

Halktan bazı kesimlerin Nollywood'un bazı filmlerde para ritüellerine yer vermesini şiddetle eleştirdiğinin ve bunun savunmasız gençleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Muhammed, "Nijerya'da film endüstrisini düzenlemek için kurulmuş olan Ulusal Film ve Video Sansür Kuruluna, filmleri ve videoları sansürleme ve sınıflandırma görevini yerine getirirken bu konuyu dikkate alma talimatı verdim." ifadesini kullandı.

Nijerya Film Sansür Kurulu, daha önce de filmlerde sigara içmenin yasaklandığını duyurmuştu.

Afrika'nın bazı ülkelerinde büyü yoluyla zengin olma hayali kuran kişiler, büyücülerin sözde ayinde kullanacağı kanı temin etmek için cinayet işliyor. Bu konu, sıklıkla yaşandığı Nijerya'da filmlerde de ele alınıyor.