Nijerya'da filmlerde "büyüyle para kazanma" amaçlı sözde "ayin" içerikleri yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da filmlerde "büyüyle para kazanma" amaçlı sözde "ayin" içerikleri yasaklandı

23.02.2022 20:55
Nijerya'da filmlerde "büyüyle para kazanma" amaçlı sözde "ayin" içerikleri yasaklandı

Nijerya hükümeti, filmlerde "para ayini" adı verilen, zengin olma hayali kuran kişilerin, insan kanı kullanılan büyüler yaptırmasına ilişkin içerikleri yasakladı.

Nijerya hükümeti, filmlerde "para ayini" adı verilen, zengin olma hayali kuran kişilerin, insan kanı kullanılan büyüler yaptırmasına ilişkin içerikleri yasakladı.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede cinayetlerin arttığını, bunu önlemek için hükümetin sinema sektöründeki yapımcılara filmlerde ölülerin kanı kullanılarak yapılan "para ayinleri"ne ilişkin içerikleri çıkarmaları talimatı verdiğini belirtti.

Muhammed, cinayet şüphelilerden bazılarının bu sözde ayinleri sosyal medyada öğrendiklerini iddia ettiğini ve bu nedenle kendilerinin yeni düzenlemeler arayışına girdiğini söyledi.

Halktan bazı kesimlerin Nollywood'un bazı filmlerde para ritüellerine yer vermesini şiddetle eleştirdiğinin ve bunun savunmasız gençleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Muhammed, "Nijerya'da film endüstrisini düzenlemek için kurulmuş olan Ulusal Film ve Video Sansür Kuruluna, filmleri ve videoları sansürleme ve sınıflandırma görevini yerine getirirken bu konuyu dikkate alma talimatı verdim." ifadesini kullandı.

Nijerya Film Sansür Kurulu, daha önce de filmlerde sigara içmenin yasaklandığını duyurmuştu.

Afrika'nın bazı ülkelerinde büyü yoluyla zengin olma hayali kuran kişiler, büyücülerin sözde ayinde kullanacağı kanı temin etmek için cinayet işliyor. Bu konu, sıklıkla yaşandığı Nijerya'da filmlerde de ele alınıyor.

YORUMLAR
500
Songül Öden kimdir? Oğlum 'Zeynep' Songül Öden kaç yaşında, nereli? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Songül Öden kimdir? Oğlum 'Zeynep' Songül Öden kaç yaşında, nereli? Songül Öden hayatı ve biyografisi! Cesedi bulunan muhtar olayında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi Cesedi bulunan muhtar olayında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cinayet, Nijerya, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da filmlerde 'büyüyle para kazanma' amaçlı sözde 'ayin' içerikleri yasaklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Halil Falyalı cinayetinde şüphelilerin ifadesi gün yüzüne çıktı!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
20:49 Kılıçdaroğlu ve Destici mecliste karşılaştı! İşte sürpriz görüşmenin ayrıntıları
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
20:44 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' açıklaması: Rusya'ya kapatmalarını isteyeceğiz
20:11 Dünyaca ünlü Alman tenisçi maçın sonunda raketiyle hakeme saldırdı!
20:09 Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
19:49 Son Dakika: Ülkemizde, 23 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi hayatını kaybetti, 86 bin 600 yeni vaka tespit edildi
19:39 Göztepe karşılaşmasındaki görüntüsü gündem olmuştu! Halil Dervişoğlu yaşananlar hakkında açıklama yaptı
19:30 Öğrenciler telefonlarına gelen mesajla şoku yaşadı! Kadın öğretmenleri yanlışlıkla cinsel ilişki videosunu göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 21:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da filmlerde "büyüyle para kazanma" amaçlı sözde "ayin" içerikleri yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement