Thomas, artan fırın maliyetleri nedeniyle iş yapmanın artık sürdürülebilir olmadığını kaydederek, bu durumu protesto için yarından itibaren uyarı amaçlı grev yapacaklarını ifade etti.

Nijerya 'da ekmek üreticileri, artan maliyetleri protesto etmek için yarından itibaren ülke genelinde grev başlatacaklarını açıkladı.

Kaynak: AA

Nijerya, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da fırıncılar artan maliyetleri protesto için grev başlatacak - Son Dakika

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