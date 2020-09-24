- Nijerya'da gaz tankeri patladı: 16 yaralı - Son Dakika

- Nijerya'da gaz tankeri patladı: 16 yaralı

- Nijerya'da gaz tankeri patladı: 16 yaralı Nijerya'nın başkenti Lagos'ta gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi ağır şekilde yaralandı.

- Nijerya'da gaz tankeri patladı: 16 yaralı

LAGOS - Nijerya'nın başkenti Lagos'ta gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi ağır şekilde yaralandı.

Nijerya'nın başkenti Lagos'ta bulunan Ifako-Ijaiye bölgesinde gaz tankerinde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere 16 kişi ağır şekilde yaralandı. Lagos Devlet Acil Durum Yönetimi Ajansı Genel Müdürü Dr. Olufemi Damilola Oke-Osanyintolu yaptığı açıklamada, Lagos Eyaleti İtfaiye Teşkilatı, Nijerya Polis Kuvveti ve Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Kolordusu'nun patlama sonrası çıkan yangına müdahale ettiğini aktardı.

LASEMA tarafından yapılan açıklamada, benzin taşıyan bir tankerin yakıt istasyonunda ikmal yaptığı sırada alev alarak patladığı belirtilirken, patlamanın etkisi ile çevrede bulunan bina ve araçların yandığı aktarıldı.

Öte yandan dün Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmıştı. Alevler bölgedeki araçlara da sıçramış, en az 23 kişi hayatını kaybetmişti.

- Nijerya'da gaz tankeri patladı: 16 yaralı

112 Acil, Nijerya, Patlama, Lagos, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Nijerya'da gaz tankeri patladı: 16 yaralı - Son Dakika

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