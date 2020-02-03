Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son bir ayda yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da geçen ay 200'den fazla kişi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son bir ayda yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkede ocak ayında terör örgütü Boko Haram saldırları, çobanlar ve çiftçiler arasındaki çatışmalarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

Çatışmalarda 24 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Haberlerde, silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 24 kişinin fidye için kaçırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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