Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde geçen ay düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 80 kişi öldürüldü.

Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde geçen ay düzenlenen operasyonlarda silahlı çete üyesi 80 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basın mensuplara yaptığı açıklamada, geçen ay Zamfara, Katsina ve Sokoto eyaletlerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 80 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 47 çete üyesinin yakalandığını aktaran Onyeuko, çetelerin çaldığı bine yakın büyükbaş hayvanın yanı sıra 23 silah ve önemli mühimmatın de ele geçirildiğini söyledi.

Onyeuko, ayrıca silahlı çetelerin rehin aldığı 14 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Nijerya, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 04:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Husumetli olduğu bir kişiyle tartışan şahıs, sinir krizi geçirip evinin çatısından atlamaya kalkıştı Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz İki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi Kanada'da koronavirüsün ardından Salmonella salgını paniği! 72 saat içinde etkisini gösteriyor Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı Öfkeli koca, karısıyla kaçan kuzenini silahla vurduktan sonra defalarca bıçakladı Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları uyardı: Günde ortalama 100'e yakın vaka tespit ediliyor Gümüşhane'de kayıp olan 60 yaşındaki vatandaştan 3 gündür haber alınamıyor
Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı Kula'da 30 büyükbaş ve 100 küçükbaş telef oldu! Şüpheli ölümler nedeniyle inceleme başlatıldı         
17:11
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı         
16:19
Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı         
16:03
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor         
16:03
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı         
15:48
Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu Kurban etini alan koştu! Ücretsiz kıyma çeken marketin önünde metrelerce kuyruk oluştu         
14:31
Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi         
14:25
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi         
14:14
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım         
14:09
Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi         
13:17
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi         
12:20
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor         
12:08
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor         
12:01
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı         
11:26
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak         
10:18
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu         
10:11
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi         
09:51
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı         
09:47
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı         
09:46
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı         
09:32
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor         
09:26
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum         
09:15
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil         
08:51
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim 100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim         
08:34
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız         
06:11
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı         
00:29
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş         
00:17
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 04:34:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da geçen ay 80 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei