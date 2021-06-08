Nijerya'da geçen sene 105 doktorun maaşlarını alamadığı için istifa ettiği açıklandı - Son Dakika

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde geçen sene 105 doktorun, kötü çalışma koşulları ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle istifa ettiği bildirildi.

Nijerya Tıp Derneğinin (NMA) Ondo ofisinden yapılan açıklamada, eyalette 2020'de 105 doktorun kötü çalışma koşulları ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle istifa ettiği belirtildi.

Eyalette bu kadar doktorun istifa etmesinin endişe verici olduğuna işaret edilen açıklamada, "Sadece geçen yıl 105 tıp doktoru işinden istifa etti. Şu anda eyaletteki devlet hastanelerindeki bazı bölümlerde 6 ile 8 doktorun bulunması gerekirken 1 veya 2 doktor kaldı." ifadelerine yer verildi.