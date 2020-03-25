Nijerya'da geçen sene şiddet olayları nedeniyle 21 bin kişi kayboldu - Son Dakika

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Nijerya'da geçen sene şiddet olayları nedeniyle 21 bin kişi kayboldu
6 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen sene yaşanan şiddet olaylarında 21 bin 600 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen sene yaşanan şiddet olaylarında 21 bin 600 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Nijerya Saha Koordinatörü Sophia Uduma, basına yaptığı açıklamada, 2019'da ülkenin farklı eyaletlerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 21 bin 600 kişinin kayıp olduğunu belirtti.
Uduma, bu kayıpların büyük çoğunluğunun, terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarını sürdürdüğü ülkenin kuzeydoğu bölgesinden olduğunu kaydetti.
Sophia Uduma, ICRC'nin geçen sene 159 çocuğu aileleriyle kavuşturduğunu, ayrıca yerinden edilen kişilere barınma, gıda ve temel ihtiyaçları malzemeleri temin ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:54 Kaynak: AA
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