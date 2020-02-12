Nijerya'da geçen sene yetersiz beslenme nedeniyle 1115 çocuk öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da geçen sene yetersiz beslenme nedeniyle 1115 çocuk öldü - Son Dakika

Nijerya'da geçen sene yetersiz beslenme nedeniyle 1115 çocuk öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde geçen sene 1115 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

Nijerya'da geçen sene yetersiz beslenme nedeniyle 1115 çocuk öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde geçen sene 1115 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle öldü.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Beslenme Sektörü Koordinatörü Simon Karanja, yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocukların çoğunun 5 yaşın altında olduğunu, 138 bin 236 çocuğun, Akut Yetersiz Beslenme Merkezlerinde tedavi edildiğini belirtti.

Eyalette özellikle kamplardaki çocukların, yetersiz beslenmenin yanı sıra çeşitli salgın hastalıklarla da karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Karanja, örgütün saldırılar düzenlediği Borno'da, geçen yıl 1115 çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Karanja, Nijerya hükümeti ile UNICEF iş birliğinde 2020 programı kapsamında, tedaviye ihtiyacı olan 533 bin çocuğun hedef alındığını, 138 bin çocuğun ise yetersiz beslenme nedeniyle tedavi göreceğini kaydetti.

Nijerya'da yaklaşık 35 milyon çocuk, Boko Haram saldırıları nedeniyle yetersiz beslenmeden muzdarip.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlişki için anlaştı, dövülüp parası alındı
Özgür Arduç'un davasında gerekçeli karar: Sadece insan öldürmüş olmak için cinayeti işledi Kayseri'de hamile eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:41:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da geçen sene yetersiz beslenme nedeniyle 1115 çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]