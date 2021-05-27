Nijerya'da geçen yıl 10 bine yakın gebenin HIV testi pozitif çıktı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen sene 10 bine yakın hamile kadına yapılan HIV testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, ülkede 27 Mayıs Çocuklar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada HIV ile yaşayan çocukların önemli bir bölümünün ülkesinde bulunduğunu belirtti.

HIV ile mücadele kapsamında Çocuğa HIV Bulaşması Önlenmesi (PMTCT) program başlatıldığını kaydeden Gambo, "HIV ile yaşayan hamile kadınlar için antiretroviral kullanımında ilerleme kaydedilmiş olsa da virüsün enfekte anneden çocuğa geçişi yükselmeye devam ediyor. 2020'de HIV testi yapılan 2 milyon 504 bin 678 hamile kadından 9 bin 999'unun sonucu pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Gambo, ülkedeki çocukların HIV ile enfekte olmasını önlemek için daha çok şey yapılması gerektiğinin altını çizdi.

NACA'nın HIV önleme, bakım ve destek hizmetlerini büyütmek için uluslararası ortaklarla çalıştığını kaydeden Gambo, hamileleri, doğmamış çocuklarını korumak için HIV testi yaptırmaya çağırdı.

Gambo, hiçbir çocuğun HIV ile doğmayı hak etmediğini vurguladı.