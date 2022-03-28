Nijerya'da geçen yıl 116,46 milyon litre petrol çalındı - Son Dakika
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Nijerya'da geçen yıl 116,46 milyon litre petrol çalındı

28.03.2022 14:57
Nijerya'da geçen yıl 116,46 milyon litre petrol çalındı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, geçen yıl 116,46 milyon litre petrolün çalındığı bildirildi.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, geçen yıl 116,46 milyon litre petrolün çalındığı bildirildi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, 2021'de ihraç edilen büyük hacimli petrolün bir şekilde kaçırıldığı ve hedeflenen varış noktalarına ulaşmadığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede geçen yıl 18,88 milyar naira (yaklaşık 45,5 milyon dolar) değerinde toplam 116,46 milyon litre petrolün çalındığı kaydedildi.

Petrolün, 4 boru hattında çalındığı aktarıldı.

Nijerya deniz kuvvetleri, geçen hafta ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Delta eyaletinde yasa dışı faaliyet gösteren 49 petrol rafinerisini imha etmişti.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği, ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Afrika, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da geçen yıl 116,46 milyon litre petrol çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da geçen yıl 116,46 milyon litre petrol çalındı - Son Dakika
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