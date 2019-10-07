Son Dakika Haberleri: Nijerya'da "Gine Körfezi korsancılığı" konferansı
Son Dakika Güncel Nijerya'da 'Gine Körfezi korsancılığı' konferansı

Nijerya'da "Gine Körfezi korsancılığı" konferansı

1 saat önce

Nijerya'da, Gine Körfezi'nde yıllardır yaşanan güvensizlik sorununa çözüm bulmak için "Küresel Deniz Güvenliği" konferansı düzenlendi.

Nijerya'da

Nijerya'da, Gine Körfezi'nde yıllardır yaşanan güvensizlik sorununa çözüm bulmak için "Küresel Deniz Güvenliği" konferansı düzenlendi.

Başkent Abuja'daki konferansa, Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Zubairu Dada, Birleşmiş Milletler'in (BM) temsilcileri, ECOWAS yetkilileri ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomat katıldı.

Konferansın açılışında, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin adına konuşan Nijerya Dışişleri Devlet Bakanı Dada, yıllardır Gine Körfezi'nde yaşanan güvenlik sorununa çözüm bulmak için toplandıklarını belirtti.

Dada, körfezin uluslararası deniz taşımacılığında en tehlikeli bölge haline geldiğini ifade ederek, "Dünya ticaretinin yüzde 80'i deniz taşımacılığı yoluyla yapılıyor. Korsancılık ve soygun nedeniyle Gine Körfezi artık geçilmez bölge oldu, bölge ekonomisi olumsuz etkileniyor." dedi.

Bölgede yaşayan liderlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Dada, liderlerin el birliği ile bu sorunun üstesinden gelebileceklerine inandığını kaydetti.

Dada, bölgede çıkarılmaya başlanan petrol ve doğal gazın küresel ekonomide önem kazanmasının bölgenin stratejik önemini artırdığını ifade etti.

Nijerya Taşımacılık Birliği Yetkilisi Hasan Bello ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gine Körfezinin uluslararası deniz ticareti için önemine değinerek, son yıllarda yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle bölgenin tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Bello, güvenlik sorununun Nijerya'daki işsizlikten kaynakladığına işaret ederek, "Bugün ülkedeki gençler işsizlik nedeniyle bölgede korsancılığa ve soygun işine giriyor." ifadesini kullandı.

Nijerya, Abuja, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki: Türkiye her konuda kendi kararını verecektir
Jeologlardan İstanbul depremi uyarısı: Sismik aktivite sürüyor Trump'tan PKK itirafı: Obama döneminde Suriye'deki Kürtlerle değil, PKK ile iş tuttuk İstanbul için bir yağış uyarısı da Valilik'ten geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:13:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da "Gine Körfezi korsancılığı" konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]