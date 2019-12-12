Nijerya'da grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik - Son Dakika

Nijerya'da grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik

6 saat önce

Nijerya'da elektrik çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ülkede 24 saatten fazla süredir elektrik verilmiyor.

Nijerya'da grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik, System.String[]

Nijerya'da elektrik çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle ülkede 24 saatten fazla süredir elektrik verilmiyor.

Ulusal Elektrik Çalışanları Birliği Sekreteri Joe Ajaero, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik şirketi çalışanlarının maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattığını, bu nedenle elektriklerin kesildiğini belirtti.

Ajaero, 2013'te elektrik şirketinin özelleştirilmesiyle sorunların başladığını, 2 bin çalışanın bu süreçte maaşlarını alamadıklarını söyledi.

Birlik ile Çalışma Bakanlığı arasında görüşmeler yapıldığını ifade eden Ajaero, "Görüşmelerin olumlu geçmesini umuyoruz. Biz de işlerimizin başına dönmek isteriz." dedi.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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