Nijerya'da Güney Afrika'daki yabancılara yönelik saldırılar protesto edildi

Nijerya'da Güney Afrika'daki Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddeti protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Başkent Abuja'daki Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapattı.

Polis, gösteri esnasında yoldan geçen araçlara ve alışveriş merkezine taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Protestoculardan Sunday Lukka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da yaşanan Nijeryalıların uğradığı saldırılara karşı tepkilerini göstermek için toplandıklarını belirterek, "Güney Afrika'da yaşayan Nijeryalılar zor durumda. Oradakiler ne hakla kardeşlerimize saldırıyor. Nijerya hükümetinden bir an önce bir şeyler yapmasını istiyoruz." dedi.

Nijerya Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammed Musa Bello, gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da saldırıya uğrayan Nijeryalı vatandaşları korumak için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Bello, buradaki halkın intikam almaması ve Güney Afrika'ya ait şirketlere zarar vermemesi çağrısında buldu.

Öte yandan Nijerya genelinde faaliyet gösteren telekom şirketleri MTN ve ShopRite mağazası gibi şirketler kapatıldı.

Afrika ülkeleri kınadı

Güney Afrika'daki olaylara ilişkin Afrika Birliğinden sonra Zimbabve ve Etiyopya gibi ülkelerden de kınama mesajları geldi.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika'da nefret kaynaklı tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Güney Afrikalı yetkililerin olaylarla ilgili aldığı kararları da takdir ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Güney Afrikalı meslektaşlarımız ile düzenli iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "Bu menfur şiddet hareketini ve aralarında vatandaşlarımızın da olduğu yabancıların mülklerini hedef alan yağmalama olaylarını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya ise Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nu resmi olarak boykot ettiğini açıkladı.

Güney Afrika'nın Johannesburg ve Pretoria kentlerinde hafta sonu başlayan şiddet olaylarında bazı gruplar, Afrika ve Asya kökenli yabancılara saldırarak dükkanlarını yağmalamıştı.

Polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan sonra 200'e yakın kişiyi gözaltına aldığını açıklamıştı.