Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Güney Afrika'daki yabancılara yönelik saldırılar protesto edildi
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Nijerya'da Güney Afrika'daki yabancılara yönelik saldırılar protesto edildi

5 saat önce

Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan onlarca kişinin lastik yakarak yolları kapatması Polisin göstericilere müdahale etmesi Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar Protesto esnasında yoldan geçen araçlar Nijerya'da Güney Afrika'daki Afrika kökenli yabancılara yönelik...

Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan onlarca kişinin lastik yakarak yolları kapatması

Polisin göstericilere müdahale etmesi

Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar

Protesto esnasında yoldan geçen araçlar Nijerya'da Güney Afrika'daki Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddeti protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Başkent Abuja'daki Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapattı.

Polis, gösteri esnasında yoldan geçen araçlara ve alışveriş merkezine taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Güney Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:17 Kaynak: AA
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