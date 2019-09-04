Nijerya'da Güney Afrika'daki yabancılara yönelik saldırılar protesto edildi
5 saat önce
Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan onlarca kişinin lastik yakarak yolları kapatması Polisin göstericilere müdahale etmesi Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar Protesto esnasında yoldan geçen araçlar Nijerya'da Güney Afrika'daki Afrika kökenli yabancılara yönelik...
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:17 Kaynak: AA
Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan onlarca kişinin lastik yakarak yolları kapatması
Polisin göstericilere müdahale etmesi
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Protesto esnasında yoldan geçen araçlar Nijerya'da Güney Afrika'daki Afrika kökenli yabancılara yönelik şiddeti protesto etmek için gösteri düzenlendi.
Başkent Abuja'daki Güney Afrika'ya ait alışveriş merkezinin önünde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapattı.
Polis, gösteri esnasında yoldan geçen araçlara ve alışveriş merkezine taş atan protestoculara biber gazıyla müdahale etti.
Hong Kong yönetimi aylardır protesto edilen tartışmalı Çin'e iade yasasını geri çekiyor Şehitler abidesi önündeki hdp eylemine tepki gösterdi AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin para teklifine tepki gösterdi