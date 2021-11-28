Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle kesilen iletişim hatları yeniden açıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Zamfara eyaletinde güvenlik sorunları nedeniyle kesilen tüm iletişim hatları yeniden açıldı.

Zamfara Valisi Bello Matawalle, yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çetelere karşı operasyonlar kapsamında kesilen iletişim hatlarının yeniden hizmete alındığını duyurdu.

Yönetiminin eyaletteki mevcut güvenlik durumundan memnun olduğunu söyleyen Matawalle, Nijerya İletişim Komisyonunun (NCC) pazartesi gününe kadar tüm ağları açacağını kaydetti. Matawalle, iletişim hatlarının kesildiği dönemde eşkıyalık ve adam kaçırmanın büyük ölçüde bastırıldığını ifade etti.

Zamfara hükümeti, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından başlatılan operasyonlar nedeniyle 6 Eylül'de eyaletteki tüm iletişim hatları kesilmişti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, burayı güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.