Devlet Başkanı Muhammed Buhari de artan güvenlik sorunlarına çözüm bulmak için kabinesiyle 30 Nisan'da acil toplantı gerçekleştirdi.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara verdi.

Ülkede ocaktan bu yana öğrencileri hedef alan saldırılarda en az 10 öğrenci hayatını kaybetti, 200'den fazla öğrenci kaçırıldı.

Abdullahi, öğrencileri ve personeli yönetmeliğe uymaya ve temkinli olmaya çağırdı.

Jos Üniversitesi Kayıt Memuru Yardımcısı Abdullahi Abdullahi, yaptığı açıklamada, son zamanlarda üniversite mülkleri, personeli ve öğrencileri hedef alınan saldırılar nedeniyle üniversite ve yurtları kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da güvenlik sorunu nedeniyle bir üniversite daha eğitime ara verdi - Son Dakika

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