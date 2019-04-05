Nijerya'da Güvenlik ve Yargıda Reform Gerekiyor"

Nijerya Ordu Temsilciler Meclisi Başkanı Rimamnde Shawulu, ülkede polis ve yargı sistemlerinde yapılacak reformların güvenlik sorunlarını çözeceğini söyledi.

Nijerya Ordu Temsilciler Meclisi Başkanı Rimamnde Shawulu, ülkede polis ve yargı sistemlerinde yapılacak reformların güvenlik sorunlarını çözeceğini söyledi.



Shawulu, başkent Abuja'da düzenlenen "Nijerya'da Güvensizlik - Zorluklar ve Öneriler" konferansına katıldı.



Konferansın ardından AA muhabirine konuşan Shawulu, ülkedeki şiddet olayları ve güvenlik sorunlarını çözmek için polis ve yargı sistemlerinin baştan kurulması gerektiğini belirtti.



Ülkede polis ve yargı gibi kurumların zayıfladığını ifade eden Shawulu, "Herkes yapması gereken işi yapmıyor o yüzden çeşitli suçlar işleniyor. Sistemlerimizi gözden geçirmezsek, güvensizlik ve şiddet olayları artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



Shawulu, üç gün önce Kaduna-Abuja kara yolunda silahlı kişilerin 37 kişiyi kaçırdığını hatırlatarak, ülkede yeterli güvenlik gücü bulunmadığını aktardı.



Nijerya Kriz Yönetim Direktörü Emmanuel A. Adeoye de ülkedeki güvensizlik ve şiddet olaylarının gittikçe arttığını ifade ederek, "Hükümet bir an önce bir şeyler yapmalı." dedi.

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