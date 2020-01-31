Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
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Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Nijerya'da güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişi açlıkla karşı karşıya, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, güvensizlik nedeniyle 35 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ülkenin Jalingo bölgesinde "Çocuk Dostu Toplum Girişimi" başlıklı toplantı düzenledi.

Taraba Eyaleti Planlama Komisyon Başkanı Buba Mafindi, burada yaptığı açıklamada, ülkenin özellikle kuzeydoğusunda yaşanan Boko Haram saldırıları nedeniyle 35 milyon Nijeryalının açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Mafindi, kuzeydoğu bölgelerindeki saldırılar nedeniyle milyonlarca kişinin kamplara sığındığını ve bu insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını kaydetti.

UNICEF Bauchi Koordinatörü Bhanu Pathak, ülkede 5 yaş altındaki her bin çocuktan 129'unun açlıktan hayatını kaybettiğini aktardı.

Pathak, UNICEF'in ülkedeki açlık krizini önlemek amacıyla hükümetle iş birliğinde çalışma başlattıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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