Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Halk Sandık Başında

Nijerya'da Halk Sandık Başında

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.

Nijerya'da Halk Sandık Başında, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.

Yerel saatle 08.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemleri saat 14.00'e (TSİ 16.00) kadar sürecek.

Toplam 73 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkedeki devlet başkanı seçiminde 73 aday, parlamento seçimlerinde ise 91 siyasi partiden 23 bin 316 aday yarışıyor. Parlamentoya 360 milletvekili seçilecek.

Halk, 36 eyalette kurulan 119 bin 973 sandıkta oylarını kullanıyor. Seçim sonuçları ise sandıkların kapatılmasından sonra iki gün içinde belli olacak.

Devlet başkanlığı yarışında, Tüm İlericiler Kongresinden (APC) mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi (PDP) adayı Atiku Abubakar'ın ismi öne çıkıyor.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), 16 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanı seçimini, oy kullanma işlemine saatler kala "lojistik ve operasyonel" sorunlar gerekçesiyle bugüne ertelemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Parlamento, Nijerya, Güncel
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