Nijerya'da Halk Sandık Başında
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı. Başkent Abuja'daki seçmenler, Maitama bölgesinde kurulan sandıklarda oy kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:48 Kaynak: AA
Karların Erimesiyle Ortaya Çıkan Atatürk Silüeti, Büyük İlgi Gördü
Fenerbahçe Efsanesi Jay Jay Okocha Hakkında Tutuklama Kararı!
Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)