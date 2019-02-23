Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Halk Sandık Başında

Nijerya'da Halk Sandık Başında

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da halk, ertelenen devlet başkanı ve parlamento seçimlerinde oylarını kullanmaya başladı. Başkent Abuja'daki seçmenler, Maitama bölgesinde kurulan sandıklarda oy kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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