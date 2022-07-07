Nijerya'da halkın yüzde 62'si elektriğe erişemiyor - Son Dakika
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Nijerya'da halkın yüzde 62'si elektriğe erişemiyor

07.07.2022 16:55
Nijerya'da halkın yüzde 62'si elektriğe erişemiyor

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ülkede halkın yüzde 62'sinin elektriğe erişemediğini bildirdi.

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, ülkede halkın yüzde 62'sinin elektriğe erişemediğini bildirdi.

Başkent Abuja'da düzenlenen "2022 Nijerya Petrol ve Gaz Sergi ve Konferansı"nda çeşitli uluslararası enerji firmalar sergi açtı.

Bakan Sylva, devam eden konferansta yaptığı konuşmada, bazı istatistiklere göre Nijeryalıların yüzde 62'sinin elektriğe erişemediğini belirtti.

Ülkede halkın yüzde 90'ının ise gaz gibi "modern pişirme yakıtlarına" erişemediğini işaret eden Sylva, hükümetin bu zorlukların üstesinden gelmek için 200 milyonu aşan nüfusa güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Sylva, iklim değişikliğiyle mücadele edilirken yenilenebilir enerji kaynaklarının 2050'ye kadar yetmeyeceğini, dünyanın genişleyen enerji taleplerini ve yaygın enerji yoksulluğunu ele almanın da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Nijerya'nın sanayileşmiş bir ülke olmak için büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Sylva, hükümetin Nijerya'yı gaz ihraç eden bir ülke haline getirmek için enerji sektöründe kilit altyapıyı geliştirmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Uzmanlara göre, petrol zengini ve Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'da artan nüfusun yanı sıra elektrik sisteminin olmaması nedeniyle son 12 yılda ormanların yarısı tahrip edildi.

Uzmanlar, daha önce halkın yüzde 60'ından fazla elektriksiz olduğunu belirterek, hükümete acilen müdahale etme çağrısında bulmuştu.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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