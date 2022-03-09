Nijerya'da hamilelikte görülen rahatsızlıklar nedeniyle yılda 40 bin kadın ölüyor - Son Dakika
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Nijerya'da hamilelikte görülen rahatsızlıklar nedeniyle yılda 40 bin kadın ölüyor

09.03.2022 21:52
Nijerya'da hamilelikte görülen rahatsızlıklar nedeniyle yılda 40 bin kadın ölüyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl 40 bin kadının hamilelikte görülen rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl 40 bin kadının hamilelikte görülen rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Sağlık Bakanlığının Aile Sağlığı Direktörü Salma Kolo, ülkede hamilelikte görülen rahatsızlıkların, ölümcül Kovid-19 virüsünden daha fazla can aldığını belirtti.

Ülkede her yıl en az 40 bin kadının hamilelikle ilgili rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydeden Kolo, "Ayrıca 1 milyondan fazla bebek, doğum komplikasyonlarında ölüyor. Bir anne doğum sırasında yaşamını yitirirse, çocuğun hayatta kalma şansı çok az." dedi.

Kolo, ülkenin yüksek doğurganlık oranı, düşük doğum kontrolü ve özellikle birinci basamak sağlık merkezlerinde kaliteli sağlık hizmetlerine erişim eksikliği nedeniyle çok sayıda anne adayının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bu tehdide son vermek için, özellikle kırsal topluluklardaki kadınların aile planlamasını önem vermeleri gerektiğine işaret eden Kolo, "Kadınların, ülke nüfusunu azaltmanın bir yolu olarak değil, yaşam kalitelerini artırmanın bir yolu olarak aile planlamasını benimsemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika, Nijerya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da hamilelikte görülen rahatsızlıklar nedeniyle yılda 40 bin kadın ölüyor - Son Dakika


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