Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti - Son Dakika
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Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti

06.07.2022 22:34

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarında Kuje Hapishanesi'ne silahlı kişiler tarafından baskın düzenledi. Baskında yaklaşık 900 mahkum firar ederken, mahkumlardan 443'ü yakalandı, yaklaşık 400 kişi ise halen firari durumda.

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi'ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Baskında güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkarken, hapishaneden yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği bildirildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ 16 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, baskının terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını ifade ederek, çıkan çatışmada 4 mahkum, 1 güvenlik görevlisi ile çok sayıda saldırganın öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını aktardı.

FİRAR EDEN 443 MAHKUM YAKALANDI

Yetkililer, saldırı gerçekleştiğinde hapishanede yaklaşık bin mahkum olduğunu, baskında hemen hemen tüm mahkumların firar ettiği fakat daha sonra 443'ünün yakalandığını açıklarken, 400 mahkumun hala firari olduğunu bildirdi.

"HİÇBİRİ HAPİSHANEDE DEĞİL, HEPSİ KAÇTI"

Nijerya Savunma Bakanı Beşir Magashi gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü Boko Haram üyesi 64 mahkumun firar ettiğini belirterek, "Hiçbiri hapishanede değil, hepsi kaçtı" dedi. Görgü tanıkları, hapishane bölgesinde çok sayıda patlama ve silah sesleri duyduklarını aktardı. Öte yandan Nijerya'da 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti.

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Kaynak: İHA

Boko Haram, Nijerya, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti - Son Dakika
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