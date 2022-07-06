Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi'ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Baskında güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkarken, hapishaneden yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği bildirildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ 16 KİŞİ YARALANDI

Yetkililer, baskının terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını ifade ederek, çıkan çatışmada 4 mahkum, 1 güvenlik görevlisi ile çok sayıda saldırganın öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını aktardı.

FİRAR EDEN 443 MAHKUM YAKALANDI

Yetkililer, saldırı gerçekleştiğinde hapishanede yaklaşık bin mahkum olduğunu, baskında hemen hemen tüm mahkumların firar ettiği fakat daha sonra 443'ünün yakalandığını açıklarken, 400 mahkumun hala firari olduğunu bildirdi.

"HİÇBİRİ HAPİSHANEDE DEĞİL, HEPSİ KAÇTI"

Nijerya Savunma Bakanı Beşir Magashi gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü Boko Haram üyesi 64 mahkumun firar ettiğini belirterek, "Hiçbiri hapishanede değil, hepsi kaçtı" dedi. Görgü tanıkları, hapishane bölgesinde çok sayıda patlama ve silah sesleri duyduklarını aktardı. Öte yandan Nijerya'da 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti.