Nijerya'da hapishaneye düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika

Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.

Eyaletin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin 25 Kasım'da düzenlediği saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırı sırasında firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığını belirtti.

Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda mahkum firar etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliğini belirlenemeyen silahlı kişiler, dün akşam eyaletin Jos bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenledi.

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