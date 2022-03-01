Nijerya'da hava operasyonunda onlarca Boko Haram üyesi öldürüldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkeleri Nijerya- Kamerun sınırlarında terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen hava operasyonunda onlarca teröristi etkisiz hale getirildi.

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü Albay Muhammad Dole, yaptığı yazılı açıklamada, orduların Nijerya-Kamerun sınırlarında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Dole, operasyonda onlarca Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Teröristlerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Dole, bu kişilere ait bisiklet, gıda ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.