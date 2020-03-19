Nijerya'da hava saldırılarında 17 terörist öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da hava saldırılarında 17 terörist öldürüldü

6 saat önce

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütüne yönelik düzenlenen hava saldırılarında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da hava saldırılarında 17 terörist öldürüldü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütüne yönelik düzenlenen hava saldırılarında 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, basına yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletinin Walawa, Yadi ve Kurudu bölgelerinde örgüte yönelik hava saldırıları düzenlendiğini belirtti.

Daramola, operasyonlarda 5'i örgüt komutanı olmak üzere 17 teröristin öldürüldüğünü, örgüt kampının yok edildiğini ve örgüte ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Kaduna eyaletinde geçen ay örgüte yönelik düzenlenen hava saldırısında 250 terörist öldürülmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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