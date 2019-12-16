Nijerya'da hava saldırısında çok sayıda Boko Haram üyesi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da hava saldırısında çok sayıda Boko Haram üyesi öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a bağlı Batı Afrika İslam Devleti'nin (ISWAP) kampına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Nijerya'da hava saldırısında çok sayıda Boko Haram üyesi öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a bağlı Batı Afrika İslam Devleti'nin (ISWAP) kampına düzenlenen hava saldırısında çok sayıda örgüt üyesinin öldüğü bildirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında ISWAP üyeleri toplantı yaptığı sırada hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Daramola, operasyonda çok sayıda ISWAP üyesinin öldürüldüğünü, örgüt kampının da yok edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak belirlenmesi, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu. 2016'da Şekau, ISWAP'ın lideri olduğunu ilan etmişti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:46 Kaynak: AA
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