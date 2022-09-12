Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı

12.09.2022 13:28
Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede ocaktan bu yana 6 bin 547 şüpheli Lassa ateşi vakası görüldü ve yapılan testlerde 909'u pozitif çıktı.

Ülkede bu süre zarfında salgından yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e yükseldi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Lassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı - Son Dakika
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