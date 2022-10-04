Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı

04.10.2022 03:22
Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 172'ye yükseldi.

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 172'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 6 kişide Lassa ateşi görüldüğü ve 1 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi vakasının 929'a ulaştığı aktarılan açıklamada, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 172'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Lassa ateşi salgınının, ülkenin 25 eyaletinin 102 bölgesine yayıldığı ifade edildi.

Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi ölmüştü.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da, Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Lassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı - Son Dakika
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