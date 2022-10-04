Mali, Togo, Gana , Liberya , Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede son bir haftada 6 kişide Lassa ateşi görüldüğü ve 1 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Nijerya, Lassa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Lassa ateşinden hayatını kaybedenlerin sayısı 172'ye çıktı - Son Dakika

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