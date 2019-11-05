Son Dakika Haberleri: Nijerya'da her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor
Son Dakika Sağlık Nijerya'da her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor

Nijerya'da her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor

7 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da salgın hastalıklar ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Nijerya'da her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce ölüyor, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da salgın hastalıklar ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce hayatını kaybediyor.

Nijerya Nüfus Komisyonu (NPC) tarafından yayımlanan "Nijerya Nüfus Sağlığı Araştırması" verilerine göre, ülkede çocuklar daha çok sıtma, kolera ve tifo gibi hastalıklar nedeniyle ölüyor.

Ülkede her 8 çocuktan biri 5 yaşından önce hayatını kaybediyor, kadınların yüzde 59'u ise hala evde doğum yapıyor. Bu durum da çocuk ölümlerini artıyor.

Araştırmada ayrıca, atılan adımlara rağmen 2013 verileriyle kıyaslandığında çocuklarda ölüm oranlarında dikkate değer bir düşüş olmadığının altı çizildi.

Nijerya, Afrika, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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