Nijerya'da her gün 47 çocuk ya da genç AIDS nedeniyle ölüyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'a günde 47 çocuk ya da genç Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Peter Hawkins, yaptığı yazılı açıklamada, tedavi için gereken adımların atılmaması ve önlem alınamaması nedeniyle her gün 47 çocuk ya da gencin AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Hawkins, "Nijerya'da AIDS ile mücadelede bazı adımlar atıldı ancak özellikle çocuk ve gençleri etkileyen bu hastalığa karşı daha fazlasını yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Test ve tedavinin çocuk ve gençler için ölüm kalım meselesi olduğuna dikkati çeken Hawkins, "Gün geçtikçe daha fazla kadın tedavi olarak bu hastalığın çocuklara geçmesini önlüyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM HIV/AIDS Ortak Programının (UNAIDS) yayımladığı rapora göre, 2018'de Doğu ve Güney Afrika'da 20,6 milyon kişi AIDS hastalığına yol açan HIV taşıyıcısı. HIV cinsel ilişki, organ nakilleri, doğrudan kan teması ve anneden bebeğine olmak üzere dört yolla bulaşıyor.