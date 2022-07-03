Nijerya'da Hristiyanlar, Kurban Bayramı hazırlığı yapan Müslümanlara yardım etti

Nijerya'da zaman zaman dini çatışmaların yaşandığı Kaduna eyaletinde Hristiyanlar, Kurban Bayramı hazırlıkları yapan Müslümanlara destek oldu.

Kaduna eyaletindeki Kachia bölgesindeki Hristiyanlar, Müslümanlarla birlikte Kurban Bayramı namazı kılınacak alanları temizledi.

Yardıma gelen Hristiyanların lideri Daniel Bitrus, hoşgörü ve dini uyumu teşvik etmek için Kurban Bayramı hazırlıklarına katıldıklarını belirtti.

Bitrus, "Bizler, kardeşlerimizin hem çimleri kesmelerine hem de cami ve çevresindeki pislikleri temizlemeye destek olmak, barış ve birlik sağlamak amacıyla buraya geldik." dedi.

Hristiyanlar ve Müslümanların bir olduğunu kaydeden Bitrus, bölgede dini hoşgörüyü teşvik etmek için her yıl Müslümanlara yardım etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.