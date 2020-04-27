Nijerya'da hükümetin Kovid-19 önlemlerini protesto eden 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Eylemcilerin yolları kapatarak lastik yaktığını ifade eden Elkana, çevredeki devlet binalarına da zarar verildiğini söyledi.

Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yerel basına yaptığı açıklamada, Lagos eyaletinde sokağa çıkma ve toplu etkinliklerin yasaklanması gibi Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestoya katılan ve şiddet eylemlerine başvuran 51 göstericinin gözaltına alındığını belirtti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden 51 kişi gözaltına alındı.

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