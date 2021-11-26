Nijerya'da iki haftada ISWAP'a ve silahlı çeteye üye 218 kişi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Nijerya'da terör örgütü ISWAP'a ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlarda 218 kişi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, ordunun son iki haftada ülkenin kuzey bölgesinde ISWAP'a ve silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonları düzenlendiğini belirtti. Onyeuko, operasyonlarda 90 ISWAP üyesi ile 128 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Onyeuko, 4 uçaksavar, 98 silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.