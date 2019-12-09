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Nijerya'da iki rahip fidyeciler tarafından kaçırıldı
6 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki rahip kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:28 Kaynak: AA
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki rahip kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Benin eyaletinde, Benin ile Ore bölgeleri arasındaki kara yolunda Joseph Nweke ve Felix Efobi isimli rahipler kaçırıldı.
İki rahip için yaklaşık 350 bin dolar fidye istendi.
Ondo Eyalet Polisi, rahiplerin kurtarılması için ormanlık alanda operasyon başlattı.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.
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