Son Dakika Haberleri: Nijerya'da iki rahip fidyeciler tarafından kaçırıldı
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Nijerya'da iki rahip fidyeciler tarafından kaçırıldı

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki rahip kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.

Nijerya'da iki rahip fidyeciler tarafından kaçırıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki rahip kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından fidye için kaçırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Benin eyaletinde, Benin ile Ore bölgeleri arasındaki kara yolunda Joseph Nweke ve Felix Efobi isimli rahipler kaçırıldı.

İki rahip için yaklaşık 350 bin dolar fidye istendi.

Ondo Eyalet Polisi, rahiplerin kurtarılması için ormanlık alanda operasyon başlattı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'daki güvenlik boşluğu nedeniyle fidye için insan kaçırma hadiselerine sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya, Afrika, Benin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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