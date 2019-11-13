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Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Nasarawa Eyalet Koordinatörü Joel Dagwa, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Lafiya-Minna kara yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığını söyledi.

Dagwa, kazada ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Dagwa, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Dagwa, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini de vurguladı.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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